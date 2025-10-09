Мясников заверил, что медицина не лишится врачей с приходом ИИ
Сегодня ИИ стал подспорьем в расшифровке компьютерной томографии, МРТ и анализов и даже сдал сертификационные экзамены в Америке для врачей за рекордный срок, заявил НСН Александр Мясников.
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня большое подспорье для врачей, однако он часто ошибается, и для корректной работы с ним пока еще необходим грамотный врач. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
ИИ уже помогает врачам ставить диагнозы с точностью до 93%, заявил директор управления стратегического развития и партнёрств Института искусственного интеллекта AIRI Максим Кузнецов в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее». По его словам, мультиагентная система, созданная на базе отечественной платформы Gigachat, показала высокие результаты в тестах на реальных медицинских кейсах. Мясников подтвердил, что ИИ сегодня действительно помогает врачам.
«Действительно, искусственный интеллект в медицине – это революция, последствия которой мы пока не можем предугадать. Расшифровка компьютерной томографии, МРТ, других сложных анализов – это очень большая помощь, потому что грамотных рентгенологов мало во всем мире. ИИ может где-то заменить недостаток врачей, потому что у всех есть смартфоны, и можно получить первую консультацию. А если это будет частью какой-то системы, то он может вылавливать более сложные случаи. Так что я отношусь позитивно. Очень важно правильно ставить задачу – тут врач необходим. Надо говорить не только, какие симптомы есть, но и каких нет. ИИ даже сдал сертификационные экзамены в Америке – ему понадобилось всего 1,5 месяца. Я в свое время поставил рекорд и сдал за восемь месяцев, а в среднем у врача уходит два года» - подытожил он.
При этом Мясников заверил, что ИИ не сможет полноценно заменить врачей, так как пока он иногда ошибается даже в принципиальных вопросах.
«Профессия врача, конечно, не уйдет в прошлое, но очень сильно видоизменится. Во всем мире очень мало грамотных врачей, это вообще большой труд – поддерживать свой профессиональный уровень. Сегодня у пациентов есть возможность получить второе мнение, другой вопрос, насколько ему надо верить. К сожалению, ИИ ошибается часто и иногда в принципиальных вопросах. Так что тут пока без профессионала не обойтись», - отметил он.
Ранее врач-психиатр, психолог Александр Федорович заявил НСН, что россияне все чаще ставят себе диагнозы с помощью интернета, так как не доверяют системе здравоохранения.
