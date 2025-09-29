Голикова заявила, что россияне способны прожить до 120 лет
У многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет. Как пишет RT, такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На пресс-конференции, которая была посвящена старту регионального движения «За медицину здорового долголетия», она указала, что «кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно».
«У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», - отметила Голикова.
Она добавила, что перед российским правительство стоит задача увеличить «ожидаемую продолжительность жизни в целом».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что на продолжительность жизни больше всего влияет генетический фактор.
