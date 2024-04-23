«Внедрить открытия!»: В Госдуме поддержали создание органа управления наукой
Олег Смолин заявил НСН, что сегодня процесс взаимодействия между ведомствами усложнен, а научные открытия зачастую не находят реализации.
Специальный орган управления наукой позволит перейти от научных открытий к внедрению изобретений, сегодня процесс взаимодействия между ведомствами усложнен, заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
Для достижения технологического суверенитета России необходимо создать надведомственный орган управления наукой, увеличить финансирование исследований и разработок до 3% ВВП, а также решить проблему «утечки мозгов». Такие предложения сформулировала группа экономистов рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики, передает РБК. В советское время таким органом был Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ).
«Предложили ввести не просто комитет по управлению наукой, а комитет по управлению научно-техническим развитием. В этом есть логика. Во-первых, историческая. Количество инноваций в советский период было в 5-7 раз больше, чем еще в 2022 году. Во-вторых, мы понимаем, что различные научно-технологические организации принадлежат разным ведомствам. Сейчас взаимодействие идет между ними в горизонтальном порядке. Например, в городе Омске медицинский университет и технический университет сотрудничают в части создания приборов для здравоохранения. Если бы появился координирующий орган, взаимодействие было бы удобнее», - рассказал он.
По его словам, комитет должен быть подчинен напрямую правительству, а его руководитель должен иметь статус вице-премьера.
«К сожалению, в постсоветский период была разрушена отраслевая наука. Слабая сторона сегодня – это переход от научных открытий к изобретениям и внедрениям. В этом смысле комитет очень поможет. Но он должен быть подчинен напрямую правительству, руководитель комитета должен иметь статус вице-премьера, чтобы он мог разговаривать с различными министрами. Я думаю, что это не приведет к дополнительной бюрократизации, потому что этот процесс в российской науке уже произошел», - добавил собеседник НСН.
Ранее специалисты РАН заявляли, что за последние пять лет из России уехало от 50 до 75 тысяч ученых. Однако официальные данные не подтверждают подобную статистику. Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что проблема оттока молодых ученых существует, но ее масштаб часто преувеличивают, передает «Радиоточка НСН».
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