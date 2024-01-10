Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают
Проблема оттока молодых ученых из России преувеличена, рассказал в интервью «Газете.Ru» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее специалисты РАН заявляли, что за последние пять лет из России уехало от 50 до 75 тысяч ученых. Однако официальные данные не подтверждают подобную статистику.
«Мы дважды заказывали специальное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры в Высшей школе экономики, у Леонида Гохберга, директора Института статистических исследований. Эти цифры не подтверждаются», - пояснил Фальков.
Министр подчеркнул, что борьба за умы актуальна для всех стран. Российским специалистам предлагают более выгодные условия работы в разных уголках мира. Однако Россия тоже принимает ученых из-за рубежа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают
- Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян
- СМИ: Российский путешественник утонул при кораблекрушении у берегов Шотландии
- Глава Кургана, подозреваемая в халатности, ушла в отставку
- Путин пообещал освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье
- Россия направила запрос Турции из-за пропажи туристки в Кемере
- В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов
- «Я их разобью»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
- Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу
- В Росптицесоюзе назвали 110-125 рублей справедливой ценой десятка яиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru