Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают

Проблема оттока молодых ученых из России преувеличена, рассказал в интервью «Газете.Ru» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Ранее специалисты РАН заявляли, что за последние пять лет из России уехало от 50 до 75 тысяч ученых. Однако официальные данные не подтверждают подобную статистику.

«Мы дважды заказывали специальное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры в Высшей школе экономики, у Леонида Гохберга, директора Института статистических исследований. Эти цифры не подтверждаются», - пояснил Фальков.

Министр подчеркнул, что борьба за умы актуальна для всех стран. Российским специалистам предлагают более выгодные условия работы в разных уголках мира. Однако Россия тоже принимает ученых из-за рубежа.


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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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