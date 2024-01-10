Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают

Ранее специалисты РАН заявляли, что за последние пять лет из России уехало от 50 до 75 тысяч ученых. Однако официальные данные не подтверждают подобную статистику.

«Мы дважды заказывали специальное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры в Высшей школе экономики, у Леонида Гохберга, директора Института статистических исследований. Эти цифры не подтверждаются», - пояснил Фальков.

Министр подчеркнул, что борьба за умы актуальна для всех стран. Российским специалистам предлагают более выгодные условия работы в разных уголках мира. Однако Россия тоже принимает ученых из-за рубежа.



