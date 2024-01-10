«Почти каждый второй!»: Депутат Метелев заявил о популярности науки у молодежи

Ранее специалисты РАН заявляли, что за последние пять лет из России уехало от 50 до 75 тысяч ученых. Однако официальные данные не подтверждают подобную статистику. Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что проблема оттока молодых ученых существует, но ее масштаб часто преувеличивают. Метелев в свою очередь указал на растущую популярность науки среди молодежи.



«Точное число уехавших из России ученых неизвестно. Есть цифры из интернета. Исследования, которые заказывало министерство науки и высшего образования, подтверждают то, что десятки тысяч ученых уехали из нашей страны. У нас вообще аудитория ученых молодеет с каждым годом. 44% ученых – молодежь. Сегодня она охотно приходит в науку, идет в аспирантуру, в исследования, в разработку. Это происходит потому, что появляется все больше различных финансовых возможностей, грантов на научные исследования, стартапы. Также появляется все больше научных кластеров, где люди могут работать. В принципе сейчас реализуется большое количество мер поддержки государства: различные жилищные программы для молодых ученых, повышение зарплаты», - рассказал собеседник НСН.