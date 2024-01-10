«Почти каждый второй!»: Депутат Метелев заявил о популярности науки у молодежи
Депутат Артем Метелев рассказал НСН, что российская наука «молодеет» с каждым годом, да данный момент 44% ученых - это молодые люди.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал НСН, что в России становится все больше различных мер государственной поддержки молодых ученых.
Ранее специалисты РАН заявляли, что за последние пять лет из России уехало от 50 до 75 тысяч ученых. Однако официальные данные не подтверждают подобную статистику. Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что проблема оттока молодых ученых существует, но ее масштаб часто преувеличивают. Метелев в свою очередь указал на растущую популярность науки среди молодежи.
«Точное число уехавших из России ученых неизвестно. Есть цифры из интернета. Исследования, которые заказывало министерство науки и высшего образования, подтверждают то, что десятки тысяч ученых уехали из нашей страны. У нас вообще аудитория ученых молодеет с каждым годом. 44% ученых – молодежь. Сегодня она охотно приходит в науку, идет в аспирантуру, в исследования, в разработку. Это происходит потому, что появляется все больше различных финансовых возможностей, грантов на научные исследования, стартапы. Также появляется все больше научных кластеров, где люди могут работать. В принципе сейчас реализуется большое количество мер поддержки государства: различные жилищные программы для молодых ученых, повышение зарплаты», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, науку нужно финансировать все больше, чтобы российские ученые чувствовали себя нужными в своей стране.
«Конечно, этого недостаточно. Достаточно быть не может. Ученые – те люди, которые двигают экономику вперед. Сначала открытием, потом повседневностью. Крайне важно, чтобы финансирование науки не уменьшалось, а увеличивалось, чтобы зарплаты ученых росли, чтобы мы создавали хорошие условия для работы без оглядки на какие-то международные рейтинги, чтобы ученые чувствовали, что они нужны своей стране. Над этим необходимо продолжать работать», - заключил Метелев.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что с 1 сентября 2025 года в российских вузах внедрят новую национальную систему высшего образования, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»
- В Химках после аварии без тепла остались десятки домов на 19 улицах
- Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть Subway
- Московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's
- Средний чек за тур в Египет на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей
- Российский паспорт занял 51 место в рейтинге самых привлекательных в мире
- «Нефть, импорт и расходы»: Финансист Бабин назвал риски для курса рубля
- Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы
- Синоптики прогнозируют ночью в Москве аномальное потепление
- Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru