Песков: РФ слышала о планах по производству дальнобойных ракет на Украине

Российские власти слышали о планах по налаживанию производства иностранных дальнобойных ракет на территории Украины. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва тщательно отслеживает и проверяет данную информацию.

«Любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для Вооруженных сил РФ», - также указал представитель Кремля.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что страны, поставляющие вооружения для армии Украины, фактически являются прямыми участниками конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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