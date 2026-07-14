«Голодные ИИ-монстры»: Почему смартфоны снова подорожают
Рост цен из-за нехватки компонентов памяти затронет новые смартфоны, сказал НСН Илья Корнейчук.
Подорожание смартфонов неизбежно, а возвращение цен на прежний уровень маловероятно, сказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук. По его словам, из‑за спроса со стороны разработчиков ИИ производителям не хватает компонентов, а долгосрочные контракты уже не спасают ситуацию.
Ассортимент смартфонов в российских магазинах может сократиться уже в этом году, пишут «Известия». Так, Xiaomi уже прекратила выпуск игровых смартфонов, а Realme уменьшает число модификаций гаджетов. Выпуск аппаратов снизят также Oppo и Vivo. Корнейчук предрёк подорожание смартфонов с большим объёмом памяти.
«Россияне покупают те смартфоны, которые им нравятся. Есть приверженцы iPhone, есть те, кому нравятся Xiaomi. Мы ждём удорожания топовых версий. Даже Apple говорит о том, что у них не хватает долгосрочных контрактов. Они держали цену за счёт этих контрактов — как раз была фиксированная цена на память. Сейчас даже в рамках этих контрактов они не могут получить столько памяти, сколько нужно. Всё это — ради ИИ. Всё уходит туда. Будет подорожание, какие‑то модели будут сокращаться. Гаджеты с большой памятью будут дороже, какие‑то компании вообще будут от такого отказываться. По большей части это затронет новые телефоны. Когда ИИ‑монстры насытятся, тогда будет нормализация цен. Аналитики говорят, что самый оптимистичный прогноз по насыщению рынка — 2029 год. Участники индустрии говорят, что это произойдёт не раньше 2030 года. Но цены, скорее всего, не вернутся на прежний уровень», — сказал собеседник НСН.
Ранее директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный сказал НСН, что непростая ситуация на рынке смартфонов объясняется, в частности, тем, что поставщикам больше не удается сдерживать стоимость устройств, время стабильных цен заканчивается.
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