«От мебели до ботинок»: Как Китай и Вьетнам «обули» Трампа и его пошлины
Петр Цветов раскрыл НСН, что китайские бизнесмены работают во Вьетнаме, так что часть китайской готовой продукции даже перебивается лейблами Вьетнама.
Вьетнам и Китай действительно хорошо работают сообща, вопреки стереотипам других стран об их взаимоотношениях, этим и объясняется рекордный рост профицита Вьетнама в торговле с США. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии, доцент кафедры международных отношений дипломатической академии МГИМО МИД России Петр Цветов.
Вьетнам установил новую веху в мировой торговле, выйдя на первое место по профициту с США — $114 млрд за полгода, чему поспособствовал рост американского импорта из этой страны на 40%, пишет Profinance.ru со ссылкой на Wall Street Journal. Это больше, чем у Тайваня, Мексики и Китая. Оказалось, что тарифная политика Дональда Трампа привела к неожиданному результату. Цветов раскрыл, в чем секрет.
«Правильно, Трамп просчитался. Во многих странах существует представление, что у Вьетнама с Китаем сильные разногласия и что они не могут скооперироваться. Но тут нужно учитывать уже восточную логику и практику. Одно дело, вопросы защиты национального суверенитета в море, другое дело — экономика. Это нужно развивать. И вот последние пару лет у Вьетнама с Китаем отношения, которые не просто называются всеобъемлющим стратегическим партнерством, но и еще реализацией проекта совместного будущего. Поэтому, безусловно, китайские предприниматели действуют на территории Вьетнама. Какая-то часть китайской готовой продукции перебивается лейблами Вьетнама. Соответственно, получается, что и та, и другая страна имеют определенную выгоду», — раскрыл он.
Также Цветов рассказал, какие товары идут из Вьетнама в США и кто из двух стран уже долгое время находится в профиците от этих отношений.
«Уже на протяжении многих лет, с начала восстановления дипотношений между США и Вьетнамом и установления торговли между двумя странами, основные товары, которые идут из Вьетнама в США — это морепродукты, деревянная мебель, обувь, трикотаж, бытовая электроника. Так вот в торговле между ними профицит давно в пользу Вьетнама», — подытожил он.
Напомним, что после введения пошлин на импорт из КНР во время первого президентского срока Дональд Трамп в прошлом году вновь установил для товаров из Китая одни из самых высоких тарифов в рамках новой торговой политики. Так, в июне импортная пошлина на товары из Китая составляла 23,2% при среднемировом уровне около 7%. Для Вьетнама показатель был заметно ниже — 6,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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