Вьетнам и Китай действительно хорошо работают сообща, вопреки стереотипам других стран об их взаимоотношениях, этим и объясняется рекордный рост профицита Вьетнама в торговле с США. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии, доцент кафедры международных отношений дипломатической академии МГИМО МИД России Петр Цветов.

Вьетнам установил новую веху в мировой торговле, выйдя на первое место по профициту с США — $114 млрд за полгода, чему поспособствовал рост американского импорта из этой страны на 40%, пишет Profinance.ru со ссылкой на Wall Street Journal. Это больше, чем у Тайваня, Мексики и Китая. Оказалось, что тарифная политика Дональда Трампа привела к неожиданному результату. Цветов раскрыл, в чем секрет.

«Правильно, Трамп просчитался. Во многих странах существует представление, что у Вьетнама с Китаем сильные разногласия и что они не могут скооперироваться. Но тут нужно учитывать уже восточную логику и практику. Одно дело, вопросы защиты национального суверенитета в море, другое дело — экономика. Это нужно развивать. И вот последние пару лет у Вьетнама с Китаем отношения, которые не просто называются всеобъемлющим стратегическим партнерством, но и еще реализацией проекта совместного будущего. Поэтому, безусловно, китайские предприниматели действуют на территории Вьетнама. Какая-то часть китайской готовой продукции перебивается лейблами Вьетнама. Соответственно, получается, что и та, и другая страна имеют определенную выгоду», — раскрыл он.