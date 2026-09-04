Туроператоры заявили, что Air Tanzania не смогла завоевать доверие россиян
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что авиакомпании не могут завоевать доверие пассажиров за месяцы, обычно на это уходят годы.
Air Tanzania не смогла завоевать доверие россиян, компания в итоге может отказаться от российского рынка, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом в Танзании и Москвой с 4 сентября. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте, говорится в пресс-релизе перевозчика. Позднее стало известно, что компания возобновит полёты в Россию с 7 сентября. Арутюнов уверен, что у компании не получится задержаться на рынке России.
«Компания зашла на рынок без предварительной подготовки, без рекламной кампании, эконом-класс был монопольно отдан одному туроператору. Танзания не является настолько массовым направлением, чтобы регулярно загружать чартерные рейсы. В туротрасли мы понимаем, что их заход будет недолгим. Даже в своих комментариях я говорил, что зайти - это проще простого, а удержать это на постоянном уровне - другой вопрос. Постоянный уровень – это когда у пассажиров есть доверие к перевозчику, чтобы они рекомендовали его, чтобы убедились в надежности. Нельзя рассчитывать, что с первого же дня будет максимальная загрузка», - отметил он.
Он также привел в пример более выгодные альтернативы.
«Альтернатив очень много, например, эфиопские авиалинии, которые наоборот наращивают свою емкость. Также ближневосточные перевозчики, которые летают через тот же Дубай. Я думаю, что когда-то мы созреем к тому, чтобы наши перевозчики тоже летали прямыми рейсами на Занзибар, как это было после ковида. На все нужна подготовительная кампания. Это всегда большое терпение, настойчивость, завоевание репутации, сервис, на это уходят годы», - добавил собеседник НСН.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Африка стала богаче и безопаснее, на континенте рады российским туристам и активно развивают отельную инфраструктуру.
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