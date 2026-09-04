Air Tanzania не смогла завоевать доверие россиян, компания в итоге может отказаться от российского рынка, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом в Танзании и Москвой с 4 сентября. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте, говорится в пресс-релизе перевозчика. Позднее стало известно, что компания возобновит полёты в Россию с 7 сентября. Арутюнов уверен, что у компании не получится задержаться на рынке России.