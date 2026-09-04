«Я не думаю, что повлияли какие-то угрозы со стороны Киева. Air Tanzania у нас осуществляла два или три рейса в неделю всего. Плотность рейсов низкая, они вышли на рынок в летний сезон, когда такие направления не так популярны. Плюс Египет и Турция летом вне конкуренции. Также Танзания сталкивается со сложностью заправки воздушных судов: нужно делать остановку для дозаправки, что увеличивает стоимость перелета. Ценовую конкуренцию они просто не выдерживают, потому что те же Emirates предлагают перевозку практически в два раза дешевле при более высоком качестве этой перевозки. Единственный плюс – это прямой перелет, но он фактически таким перестает быть из-за дозаправки», - объяснил он.

Он также оценил, могут ли другие компании последовать такому примеру.

«Я не думаю, что другие компании последуют такому примеру, или полностью откажутся от полетов, это локальная история. Даже если взять ситуацию с Pegasus, сразу же Turkish Airlines на осеннее расписание увеличила плотность полета. Они поставили четыре дополнительных рейса, забрали пассажиропоток себе. Танзанию не так массово посещают туристы, это дорогое направление, Юго-Восточная Азия уже на зиму раскуплена. А бронирования Танзании на зимние праздники не доходили даже до 20%. Отрасль гражданской авиаперевозки достаточно рискованная, но риски больше операционные, а не риски безопасности. Ограничения воздушного пространства вызывают большие сбои у небольших перевозчиков. Задержка самолета на три-четыре часа критична для небольших перевозчиков, для крупных игроков – нет», - заключил он.

Российские авиакомпании не смогут в полном объеме заместить турецких авиаперевозчиков, если те уйдут с рынка, однако туристы в случае неудобств или повышения стоимости просто переориентируются на другие направления, объяснил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Воскан Арзуманов.

