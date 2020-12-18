Гинцбург рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после «лайт-вакцины»

Устойчивый иммунитет после применения «лайт-вакцины» российского производства против COVID-19 сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении 3-4 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

При этом эффективность препарата будет составлять около 85 процентов. Как отметил Гинцбурга, прививка будет однокомпонентной и будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность.

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Ранее Гинцбург сообщил, что совместные клинические исследования вакцин «Спутник V» и AstraZeneca начнутся в ближайшее время.

По словам руководителя научного центра, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания AstraZeneca договорились о проведении совместных клинических испытаний. В ходе исследований будут объединены компоненты российской и британской вакцин.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЭпидемияВакцина
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