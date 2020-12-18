Гинцбург рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после «лайт-вакцины»

Устойчивый иммунитет после применения «лайт-вакцины» российского производства против COVID-19 сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении 3-4 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

При этом эффективность препарата будет составлять около 85 процентов. Как отметил Гинцбурга, прививка будет однокомпонентной и будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность.