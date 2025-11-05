Вайб премиума: Названы покупатели бюджетного ноутбука от Apple
Ноутбук от Apple стоимостью ниже тысячи долларов будет востребован у студентов и создаст конкуренцию Microsoft и Google, заявил НСН блогер Wylsacom.
Бюджетные ноутбуки от Apple, несмотря на небольшую мощность, перетянут клиентов Microsoft и Google благодаря вайбу премиального продукта, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Apple готовит бюджетный ноутбук с чипом от iPhone и ценой ниже тысячи долларов, сообщает Bloomberg. По данным издания, в основу новинки ляжет мобильный процессор Apple A18 Pro из iPhone 16 Pro: он уступает по мощности флагманским чипам M4, но обеспечит комфортную работу в типичных пользовательских сценариях. Появление такого ноутбука называют как выход Apple к созданию более доступной модели.
«Действительно, слухи о том, что Apple делает что-то подобное, ходят весь последний год. И по новым утечкам, это будет процессор уровня iPhone 16 Pro, то есть система на чипе, которая по своим характеристикам сравнима с процессором, который ставился в первые компьютеры на собственном процессоре Apple. Так что оптимизация в целом должна быть хорошая: цена в районе 600 долларов и небольшая диагональ в пределах 13 дюймов. Это устройство будет очень востребовано среди студентов, учащихся. В этот сегмент компания метит, чтобы немного подвинуть позиции Microsoft и Chromebook от Google, которые сильны с точки зрения гаджетов для учебы», - пояснил Петухов.
Именно вайб от обладания устройством премиального бренда сыграют ключевую роль в успехе нового ноутбука. А главными его потребителями станут те, кто уже обладает устройствами от Apple.
«Такому устройству особая мощность не нужна. Для просмотра файлов, скроллинга страниц и прочего будет достаточно. Если ноутбук будет также очень долго работать и весить немного, то под брендом Apple он будет однозначно очень востребован. В этой ценовой категории есть конкуренты и посильнее, и поинтереснее, но здесь бренд Apple будет достаточно силен и его экосистема устройств: многие, кто будут покупать эти компьютеры, также обладают iPhone или другими устройствами Apple, что будет являться решающим фактором. Это вайб премиального продукта и приобщения к системе Apple. Поэтому в этом ценовом сегменте гнаться за мощностью процессора особо не стоит, а вот оптимизировать всю экосистему - интересное решение», - уверен специалист.
Цвет новых моделей iPhone должен быть удивительным, чтобы впечатлить покупателей, поэтому Apple найдет неожиданное решение, ранее рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Абсолютно неправильно!»: Врач осудил Плющенко за выход болеющего сына на лёд
- «Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
- Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление
- Вайб премиума: Названы покупатели бюджетного ноутбука от Apple
- Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
- Досрочные выборы главы Тверской области проведут в ЕДГ в 2026 году
- Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений испытают США
- «Сначала - перепись!»: Кинолог поддержал обязательную регистрацию домашних животных
- СМИ: Разведка Южной Кореи измерила пульс Ким Чен Ыну
- Котяков: Уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru