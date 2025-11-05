Бюджетные ноутбуки от Apple, несмотря на небольшую мощность, перетянут клиентов Microsoft и Google благодаря вайбу премиального продукта, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Apple готовит бюджетный ноутбук с чипом от iPhone и ценой ниже тысячи долларов, сообщает Bloomberg. По данным издания, в основу новинки ляжет мобильный процессор Apple A18 Pro из iPhone 16 Pro: он уступает по мощности флагманским чипам M4, но обеспечит комфортную работу в типичных пользовательских сценариях. Появление такого ноутбука называют как выход Apple к созданию более доступной модели.

«Действительно, слухи о том, что Apple делает что-то подобное, ходят весь последний год. И по новым утечкам, это будет процессор уровня iPhone 16 Pro, то есть система на чипе, которая по своим характеристикам сравнима с процессором, который ставился в первые компьютеры на собственном процессоре Apple. Так что оптимизация в целом должна быть хорошая: цена в районе 600 долларов и небольшая диагональ в пределах 13 дюймов. Это устройство будет очень востребовано среди студентов, учащихся. В этот сегмент компания метит, чтобы немного подвинуть позиции Microsoft и Chromebook от Google, которые сильны с точки зрения гаджетов для учебы», - пояснил Петухов.