В Великобритании разработали растительную альтернативу винилу
Британский стартап создал из растительных материалов EvoVinyl — альтернативу классическим виниловым пластинкам, при производстве которых используется пластик. Отмечается, что изобретение позволит значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду, поскольку оно главным образом состоит из сахарного тростника. Об этом сообщил портал ferra.ru.
Отмечается, что EvoVinyl создала компания Evolution Music. Помимо экономии на пластике, разработка даст возможность сократить энергию и время, затрачиваемые на производство пластинок. Так, исследования показали, что экономия энергии составит до 30%, времени прессовки пластинок — 50%.
Прототипы уже прошли испытания. По мнению экспертов, качество звука у EvoVinyl не хуже, чем у традиционных виниловых пластинок. Более того, британская разработка менее подвержена статическому электричеству, а значит, на ней оседает меньше пыли.
Поддержку разработчикам уже выразили известные музыкальные продюсеры и лейблы. Ожидается, что Evolution Music исследует перспективы использования материала для иных музыкальных форматов, например, для компакт-дисков.
Ранее главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш заявил, что винил занимает сегодня второе место среди аудионосителей по качеству звука, при этом так называемых аудиофилов привлекает эффект присутствия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru