В Великобритании разработали растительную альтернативу винилу

Отмечается, что EvoVinyl создала компания Evolution Music. Помимо экономии на пластике, разработка даст возможность сократить энергию и время, затрачиваемые на производство пластинок. Так, исследования показали, что экономия энергии составит до 30%, времени прессовки пластинок — 50%.

Прототипы уже прошли испытания. По мнению экспертов, качество звука у EvoVinyl не хуже, чем у традиционных виниловых пластинок. Более того, британская разработка менее подвержена статическому электричеству, а значит, на ней оседает меньше пыли.

Поддержку разработчикам уже выразили известные музыкальные продюсеры и лейблы. Ожидается, что Evolution Music исследует перспективы использования материала для иных музыкальных форматов, например, для компакт-дисков.

Ранее главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш заявил, что винил занимает сегодня второе место среди аудионосителей по качеству звука, при этом так называемых аудиофилов привлекает эффект присутствия.

