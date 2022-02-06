В Twitter появилась функция дизлайка
Twitter приступил к тестированию функции «Понизить рейтинг». Диздайк появилась пока в веб-версии Twitter, вскоре она станет доступна в мобильных приложениях на iOS и Android, сообщает руководство Сети.
Первые итоги исследования показали, что пользователи с помощью дизлайков понижают рейтинг у оскорбительных или неуместных ответов, а также Контента, «который пользователи не хотят видеть», сообщает Tjournal.ru.
При этом Twitter не стал делать публичными данные о том, что понижает рейтинг твитов.
Ранее сообщалось, что онлайн-видеохостинг YouTube скроет количество отметок «не нравится» под видео.
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