«Вообще наплевать». Соловьев о сокрытии дизлайков на YouTube
Телеведущий в беседе с НСН сказал, что число дизлайков под его видеороликами его совершенно не волнует, а временами и веселит.
YouTube начнет скрывать количество дизлайков к видео, сообщается на официальной странице видеохостинга в Twitter. Изменения было решено протестировaть после отзывов об оргaнизовaнных кaмпaниях, нaцеленных нa простaвление дизлaйков определенным роликaм.
Телеведущий Владимир Соловьев в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что число дизлайков под его видеороликами его совершенно не волнует, а временами и веселит.
«Мне на дизлайки вообще наплевать. Главное, чтобы смотрели. Любят, не любят – пусть смотрят. Как в свое время сказал Ховард Штерн, те, которые ненавидят, слушают еще дольше. Сам я с подобными атаками дизлайков сталкиваюсь постоянно, и они меня очень веселят. Мне нравится очень – в оппозиционное болото кинешь булыжник и смотришь, как круги расходятся. Смешно», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что хочет нравиться хорошим людям и не нравиться плохим, а дизлайки лишь поднимают рейтинг.
Ранее актер Дмитрий Певцов призвал создать комиссию, которая бы занималась цензурой контента, предлагаемого массовому зрителю. По его мнению, в состав комиссии могли бы войти представители культурного сообщества и церковных конфессий, а также искусствоведы и правоведы.
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