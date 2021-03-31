«Вообще наплевать». Соловьев о сокрытии дизлайков на YouTube

YouTube начнет скрывать количество дизлайков к видео, сообщается на официальной странице видеохостинга в Twitter. Изменения было решено протестировaть после отзывов об оргaнизовaнных кaмпaниях, нaцеленных нa простaвление дизлaйков определенным роликaм.

Телеведущий Владимир Соловьев в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что число дизлайков под его видеороликами его совершенно не волнует, а временами и веселит.

«Мне на дизлайки вообще наплевать. Главное, чтобы смотрели. Любят, не любят – пусть смотрят. Как в свое время сказал Ховард Штерн, те, которые ненавидят, слушают еще дольше. Сам я с подобными атаками дизлайков сталкиваюсь постоянно, и они меня очень веселят. Мне нравится очень – в оппозиционное болото кинешь булыжник и смотришь, как круги расходятся. Смешно», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что хочет нравиться хорошим людям и не нравиться плохим, а дизлайки лишь поднимают рейтинг.

Ранее актер Дмитрий Певцов призвал создать комиссию, которая бы занималась цензурой контента, предлагаемого массовому зрителю. По его мнению, в состав комиссии могли бы войти представители культурного сообщества и церковных конфессий, а также искусствоведы и правоведы.

