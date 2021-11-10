YouTube скроет количество «дизлайков»
Онлайн-видеохостинг YouTube скроет количество отметок «не нравится» под видео, сообщается в блоге сервиса.
Изменения на платформе произойдут уже 10 ноября. Теперь количество «дизлайков» будет видеть только автор видео.
«Мы скрываем количество "дизлайков", но кнопка "не нравится" останется», — отметили в YouTube.
Так видеохостинг хочет бороться с тавлей в Интернете и «дизлайк-атаками» — намеренным увеличением количества отметок «не нравится». Эта мера поможет создать «уважительную и инклюзивную» среду на платформе, считают в YouTube. Ранее видеосервис проводил эксперимент, который доказал, что, не видя количества «дизлайков», человек с меньшей вероятностью оценивает видео как непонравившееся.
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