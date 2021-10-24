В России разработают систему распознавания курильщиков в неположенных местах

В России планируют создание системы распознавания курильщиков вейпов и сигарет в неположенных местах – в зонах промбезопасности на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город». Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

Перечислены надежные способы отказа от курения

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — отметили представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ).

Новую систему включат в существующую систему видеоаналитики, действующую на основе машинного зрения. Программное обеспечение позволяет анализировать видео с камер и распознавать на нем людей, контролирует попадание человека в определённые зоны.

Разрабатывать алгоритм обнаружения курения для прототипа системы распознавания будут также студенты российских вузов, участвующие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35».

Напомним, родителей в России могут начать наказывать за вредные привычки детей. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она поручила Минпросвещению, Минюсту и МВД проработать к маю 2022 года усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет никотин.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоссияСтудентыНаукаКурение
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