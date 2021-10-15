Родителей в России хотят начать наказывать за курящих детей

Это инициатива будет принята на законодательном уровне, то это станет ужесточением действующего законодательства, передает Ura.ru. Сейчас в России по статье 20.22 КоАП предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей в случае, если ребенка в возрасте до 16 лет застанут за употреблением алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

Ранее Голикова поручила включить проверку на употребление никотина в профилактические медосмотры российских детей.

