Родителей в России хотят начать наказывать за курящих детей
Родителей в России могут начать наказывать за вредные привычки детей. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она поручила Минпросвещению, Минюсту и МВД проработать к маю 2022 года усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет никотин.
Это инициатива будет принята на законодательном уровне, то это станет ужесточением действующего законодательства, передает Ura.ru. Сейчас в России по статье 20.22 КоАП предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей в случае, если ребенка в возрасте до 16 лет застанут за употреблением алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.
Ранее Голикова поручила включить проверку на употребление никотина в профилактические медосмотры российских детей.
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