Родителей в России хотят начать наказывать за курящих детей

Родителей в России могут начать наказывать за вредные привычки детей. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она поручила Минпросвещению, Минюсту и МВД проработать к маю 2022 года усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет никотин.

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Это инициатива будет принята на законодательном уровне, то это станет ужесточением действующего законодательства, передает Ura.ru. Сейчас в России по статье 20.22 КоАП предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей в случае, если ребенка в возрасте до 16 лет застанут за употреблением алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

Ранее Голикова поручила включить проверку на употребление никотина в профилактические медосмотры российских детей.

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ТЕГИ:ШтрафКурение
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