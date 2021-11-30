В России разработали специальный тест для выявления штамма «омикрон»

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах Минимум 500 туристов РФ застряли в ЮАР Патрушев: Россия довела до США об отсутствии агрессивных планов против Украины Москва встала в 9-бальных пробках «Осенний марафон» московского проекта «Активный гражданин» собрал почти 90 тысяч участников