В России разработали специальный тест для выявления штамма «омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России была разработана тест-система, позволяющая определить принадлежность образца коронавируса именно к штамму «омикрон», сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании президиума координационного совета РФ по борьбе с коронавирусом она отметила, что новую тест-систему «для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики» в кратчайшие сроки разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«В течение буквально нескольких дней с момента опубликования полногеномной последовательности», - сказала Попова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора заявила, что присущие новому варианту COVID-19 «омикрон» мутации повышают заразность вируса.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Анна ПоповаТестРоспотребнадзорКоронавирус
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