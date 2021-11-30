В России разработали специальный тест для выявления штамма «омикрон»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России была разработана тест-система, позволяющая определить принадлежность образца коронавируса именно к штамму «омикрон», сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании президиума координационного совета РФ по борьбе с коронавирусом она отметила, что новую тест-систему «для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики» в кратчайшие сроки разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
«В течение буквально нескольких дней с момента опубликования полногеномной последовательности», - сказала Попова.
Ранее руководитель Роспотребнадзора заявила, что присущие новому варианту COVID-19 «омикрон» мутации повышают заразность вируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru