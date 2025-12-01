В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет
Рисков стагфляции в России в следующем году нет, считает первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Пьянов указал на значительный прирост кредитования юридических лиц.
«То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП», - заявил он.
Эксперт пояснил, что говорить о стагфляции можно было бы, если бы с точки зрения кредитов «все "встало"», но таких рисков нет.
Ранее Пьянов сообщил, что Банк России разрешил ВТБ выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами на сумму около 900 млн долларов.
