В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет

Рисков стагфляции в России в следующем году нет, считает первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Пьянов указал на значительный прирост кредитования юридических лиц.

«То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП», - заявил он.

Эксперт пояснил, что говорить о стагфляции можно было бы, если бы с точки зрения кредитов «все "встало"», но таких рисков нет.

Ранее Пьянов сообщил, что Банк России разрешил ВТБ выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами на сумму около 900 млн долларов.

