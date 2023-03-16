«Haier и Xiaomi»: Названы доступные зарубежные бренды ноутбуков
Новинки ушедших брендов гравируются в России, при необходимости идет доукомплектация, благодаря чему россияне получают готовую технику, отметил в эфире НСН представитель пресс-службы компании.
«М.Видео-Эльдорадо» наладило импорт ноутбуков и продолжило сотрудничать с зарубежными партнерами, в магазинах представлены такие бренды, как Haier, Xiaomi, Realme и Infinix, рассказали НСН в пресс-службе компании.
Накануне «Известия» со ссылкой на GS Group сообщили, что отечественные производители ноутбуков в 2022 году заняли 9% рынка РФ против 4% годом ранее. Отмечается, что российские вендоры смогли улучшить продажи на фоне ухода из страны ведущих мировых брендов. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что продолжают сотрудничать с доступным пулом иностранных производителей.
«В прошлом году мы адаптировали бизнес-процессы, наладили импортные операции, продолжили сотрудничать с доступным пулом производителей и партнеров, расширяя его. Например, мы увеличили выбор ноутбуков от Haier, запустили их игровой бренд Thunderobot, в ассортименте появились ноутбуки в среднем ценовом сегменте от Xiaomi, Realme, Infinix, Itel и ряда других брендов. Устройства производителей, ограничивших свое присутствие, в том числе новинки, мы самостоятельно гравируем на базе собственной инфраструктуры при участии профильного партнера или предлагаем наклейки с кириллицей, предоставляем гарантию, при необходимости доукомплектовываем адаптером-переходником. Благодаря этому клиенты получают полноценное готовое к использованию оборудование», - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» представлены ноутбуки от российских компаний-дистрибуторов, спрос на которые в 2022 году вырос более чем на треть относительно 2021 года. Отмечается, что среди российских брендов наиболее востребованным оказался Irbis.
«В наших сетях представлены ноутбуки от нескольких российских компаний-дистрибуторов, спрос на которые в прошлом году относительно предыдущего увеличился более чем на треть за счет широкой представленности, соотношения цены и качества, выхода в новые ценовые сегменты. Доля также показала позитивную динамику, при этом остается довольно небольшой, а наиболее активный прирост в 2022 году продемонстрировали китайские производители. Среди российских брендов самым востребованным оказался Irbis, успешно развивающий ассортимент начального уровня до 20 тысяч рублей для решения несложных рабочих задач, учебы, серфинга в интернете и просмотра контента», - указал собеседник НСН.
Кроме того, в пресс-службе компании добавили, что во втором полугодии 2022 года Irbis запустил линейку ноутбуков в среднем сегменте до 50 тысяч рублей. Там подчеркнули, что увеличению спроса на отечественные ноутбуки поспособствовала широкая доступность устройств, расширение выбора и выход в новые ценовые сегменты.
«Во втором полугодии производитель (Irbis – ред. НСН) запустил линейку в среднем сегменте до 50 тысяч рублей, расширив выбор более производительными решениями, которые подойдут в том числе для корпоративных пользователей. Таким образом, увеличению спроса способствовали широкая доступность устройств, расширение выбора и выход в новые ценовые сегменты. Мы заинтересованы в расширении ассортимента компьютерной техники от российских производителей, что позволит предложить покупателям больший выбор доступных устройств», - резюмировали в «М.Видео-Эльдорадо».
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что у российских дистрибуторов электроники образовался профицит иностранных ноутбуков. Отмечалось, что на складах остается около миллиона устройств, не реализованных с прошлого года. По данным издания, на рынке скопилась техника марок MSI, HP, Xiaomi, Haier, F+ и Prestigio, сообщает НСН.
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