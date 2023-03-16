«Haier и Xiaomi»: Названы доступные зарубежные бренды ноутбуков

Накануне «Известия» со ссылкой на GS Group сообщили, что отечественные производители ноутбуков в 2022 году заняли 9% рынка РФ против 4% годом ранее. Отмечается, что российские вендоры смогли улучшить продажи на фоне ухода из страны ведущих мировых брендов. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что продолжают сотрудничать с доступным пулом иностранных производителей.

«В прошлом году мы адаптировали бизнес-процессы, наладили импортные операции, продолжили сотрудничать с доступным пулом производителей и партнеров, расширяя его. Например, мы увеличили выбор ноутбуков от Haier, запустили их игровой бренд Thunderobot, в ассортименте появились ноутбуки в среднем ценовом сегменте от Xiaomi, Realme, Infinix, Itel и ряда других брендов. Устройства производителей, ограничивших свое присутствие, в том числе новинки, мы самостоятельно гравируем на базе собственной инфраструктуры при участии профильного партнера или предлагаем наклейки с кириллицей, предоставляем гарантию, при необходимости доукомплектовываем адаптером-переходником. Благодаря этому клиенты получают полноценное готовое к использованию оборудование», - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» представлены ноутбуки от российских компаний-дистрибуторов, спрос на которые в 2022 году вырос более чем на треть относительно 2021 года. Отмечается, что среди российских брендов наиболее востребованным оказался Irbis.

«В наших сетях представлены ноутбуки от нескольких российских компаний-дистрибуторов, спрос на которые в прошлом году относительно предыдущего увеличился более чем на треть за счет широкой представленности, соотношения цены и качества, выхода в новые ценовые сегменты. Доля также показала позитивную динамику, при этом остается довольно небольшой, а наиболее активный прирост в 2022 году продемонстрировали китайские производители. Среди российских брендов самым востребованным оказался Irbis, успешно развивающий ассортимент начального уровня до 20 тысяч рублей для решения несложных рабочих задач, учебы, серфинга в интернете и просмотра контента», - указал собеседник НСН.