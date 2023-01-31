СМИ: В России снизились цены на ноутбуки из-за перенасыщения рынка
Цены на многие модели и бренды ноутбуков в России снижаются на фоне переизбытка гаджетов. Об этом пишут Известия.
По данным сотрудника одного из вендоров, параллельный импорт устройств известных брендов и продажи китайских брендов спровоцировали превышение предложения ноутбуков. Из-за этого в России снизились цены на устройства Huawei и MSI: некоторые гаджеты, представленные в интернет-магазинах, стали дешевле на 15-30 процентов.
Как отметил руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко, большую часть 2022 года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит. Однако ситуация изменилась в ноябре–декабре. По данным источников, в это время удалось наладить параллельные поставки устройств ведущих мировых брендов.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поделился, что в целом в РФ с осени 2022 года по конец января 2023-го ноутбуки подешевели почти на 25%. На рынке значительно выросли предложение и уровень конкуренции за счет появления новых марок из Китая, активного продвижения уже работающих китайских брендов и налаживания параллельного импорта.
Кроме того, эксперты говорят, что на затоваривание рынка повлиял и низкий спрос на устройства: в январе он всегда снижается в связи с окончанием новогодних продаж. При этом многие пользователи уже купили гаджеты ранее — во время пандемии или на фоне ажиотажа в первой половине прошлого года.
В конце декабря стало известно, что в РФ вновь начались поставки ноутбуков HP, Lenovo и Asus в рамках параллельного импорта, напоминает телеканал «360».
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