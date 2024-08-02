В России появилось лекарство, снижающее вероятность бесплодия до 40%

Так, лаборатория компании запатентовала четыре препарата для замедления процессов старения, улучшения когнитивных функций, повышения фертильности и контроля уровня гормона стресса.

В основе инновационной разработки лежит метод генно-сетевого анализа, позволяющий на молекулярном уровне воздействовать на индивидуальный метаболизм, обусловленный генетическими особенностями человека, с целью повышения фертильности, устойчивости к негативным факторам окружающей среды, снижения рисков развития состояний, вызванных возрастными изменениями в организме.

Планируется, что эти препараты появятся на рынке в течение года. Изготавливать модуляторы будут исключительно из российского сырья природного происхождения.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) никак не влияет на развитие онкологии, более того, эта процедура показана даже онкобольным на определенной стадии лечения.

