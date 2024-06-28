В Госдуме предложили сократить сроки прерывания беременности по желанию

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас этот срок составляет 12 недель, депутаты предлагают сократить его до девяти недель.

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Депутаты в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Он подчеркнул, что об этой инициативе говорят давно, а о важности этого решения сообщают не только депутаты, но и российские врачи.

До этого Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. Врачам рекомендуют перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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