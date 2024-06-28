В Госдуме предложили сократить сроки прерывания беременности по желанию

Депутаты в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Он подчеркнул, что об этой инициативе говорят давно, а о важности этого решения сообщают не только депутаты, но и российские врачи.

До этого Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. Врачам рекомендуют перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение, передает «Радиоточка НСН».

