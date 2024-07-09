Репродуктолог Милютина опровергла связь ЭКО с онкологией

«В 2024 году был опубликован большой международный обзор, в котором показано, что ЭКО и онкология никак не связаны. Между тем риски заболеть раком у людей действительно большие, можно утверждать, что каждый третий москвич столкнется с онкологическим заболеванием, а каждая десятая женщина заболеет раком молочной железы, вне зависимости от того, делала она ЭКО или нет. Если же говорить про эффективность ЭКО в 46 лет со своими клетками, то это вероятность успешной беременности составит менее 0,1%. Официальных ограничений и запретов по возрасту нет, но есть биологические ограничения, когда после 45 лет мы практически не получаем здоровые эмбрионы. Можно использовать донорский материал, но если решились делать ЭКО, то откладывать его нельзя, потому что потом мы вступаем в противоречие с природными данными», — сказала Милютина.

Более того, отметила собеседница НСН, сегодня врачи разрешают проводить процедуру ЭКО даже онкологическим больным.

«Сейчас ЭКО разрешают проводить в плане сохранения фертильности даже пациентам с текущим онкологическим заболеванием. Даже с гормонозависимыми опухолями онкологи нередко дают разрешение на проведение программы ЭКО с целью замораживания или яйцеклеток, или эмбрионов до этапов основного онкологического лечения, до применения препаратов, которые могут быть токсичными для яичников. В лечении онкологии применяются препараты для химиотерапии, которые вызывают у женщины климакс после их введения. Мы понимаем, что после лечения женщина будет бесплодна, и тогда выбирается время, когда проводится ЭКО с целью сохранения яйцеклеток», — подытожил он.

Ранее исследование ученых Российского государственного социального университета показало, что за последние 30 лет в России в 55 раз выросло число детей, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям.

