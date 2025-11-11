Российские аналоги процессоров, Baikal M и «Эльбрус», могут использоваться только в ограниченных отраслях, но они не пригодились и там. Однако это не повод для расстройства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.



Эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M в РФ прекращен из-за дефицита компонентов. Российское производство пришлось остановить, так как для продолжения требуется наращивание мощностей и государственная поддержка отрасли. Однако сам проект был признан успешным. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Кусков подчеркнул, что это не удивительная ситуация.