В России объяснили, почему отечественные процессоры уходят с рынка
Производство российских процессоров оказалось невостребованным, но это не проблема, заявил НСН Денис Кусков.
Российские аналоги процессоров, Baikal M и «Эльбрус», могут использоваться только в ограниченных отраслях, но они не пригодились и там. Однако это не повод для расстройства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.
Эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M в РФ прекращен из-за дефицита компонентов. Российское производство пришлось остановить, так как для продолжения требуется наращивание мощностей и государственная поддержка отрасли. Однако сам проект был признан успешным. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Кусков подчеркнул, что это не удивительная ситуация.
«В мире процессоры создают лишь несколько компаний, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Это, прежде всего, Qualcomm, IBM, AMD и китайские игроки. На сегодняшний момент надо понимать, что не только в России, но и в других странах создать собственные процессоры практически невозможно. Это дело десятков лет. Те процессоры, которые у нас были, Baikal и “Эльбрус”, могли использоваться в определенной части техники, которая не требовала портативности и мобильности. Но даже эти варианты оказались не востребованы. Они могли бы применяться в системах хранения данных. К сожалению, этот вопрос оказался проблемным, и очевидно, что в ближайшее время он не может быть решен в нашей стране», — указал он.
Ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов назвал НСН главные проблемы российских производителей «железа».
