Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса
27 ноября 202511:26
Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что в воздушных гаванях введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее аналогичные меры приняли в аэропорту Магаса.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель Росавиации.
Ранее ограничительные меры вводились в аэропортах Сочи и Калуги, напоминает 360.ru.
