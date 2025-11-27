Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что в воздушных гаванях введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее аналогичные меры приняли в аэропорту Магаса.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель Росавиации.

Ранее ограничительные меры вводились в аэропортах Сочи и Калуги, напоминает 360.ru.

