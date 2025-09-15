У сети Starlink произошел сбой по всему миру
15 сентября 202507:59
Сбой произошел в работе спутниковой сети для широкополосного доступа в интернет Starlink, перебои фиксируют по всему миру, следует из данных сайта Downdetector.
Число обращений о неполадках в работе сети составляет уже около 50 тысяч. На сбой жалуются в том числе пользователи на Украине.
В августе в мире наблюдались перебои в работе Starlink, пишет Ura.ru. Сообщалось, что многие пользователи не могут подключиться к интернету и использовать сервисы.
