У сети Starlink произошел сбой по всему миру

Число обращений о неполадках в работе сети составляет уже около 50 тысяч. На сбой жалуются в том числе пользователи на Украине.

В августе в мире наблюдались перебои в работе Starlink, пишет Ura.ru. Сообщалось, что многие пользователи не могут подключиться к интернету и использовать сервисы.

