Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах с флагом страны

Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

Решение принял исполком объединения.

«В связи с недавними событиями, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях», — отметили в федерации.

Как отметила IJF, Россия исторически была ведущей страной в мире дзюдо, ее возвращение на соревнования обогатит турниры на всех уровнях.

Дзюдоисты из РФ смогут выступать с российскими флагом и гимном с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который начнется 28 ноября, пишет «Свободная пресса».

Ранее Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета РФ и допуск российских паралимпийцев к ряду международных турниров.

