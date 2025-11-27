Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах с флагом страны
Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).
Решение принял исполком объединения.
«В связи с недавними событиями, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях», — отметили в федерации.
Как отметила IJF, Россия исторически была ведущей страной в мире дзюдо, ее возвращение на соревнования обогатит турниры на всех уровнях.
Дзюдоисты из РФ смогут выступать с российскими флагом и гимном с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который начнется 28 ноября, пишет «Свободная пресса».
Ранее Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета РФ и допуск российских паралимпийцев к ряду международных турниров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете
- ВС России освободили Васюковку в ДНР
- Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с границей России
- Лакомый кусок: Почему на смену западным брендам в России пришли подделки
- Умерла мать Стаса Намина
- Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах с флагом страны
- «Сорока или души?»: Названы фавориты книжной премии «Большая книга»
- Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса
- Психолог объяснила, почему молодежь выбирает путешествия в одиночку
- ВЦИОМ: Половина россиян имеют сбережения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru