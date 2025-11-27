Умерла мать Стаса Намина

Мать музыканта и продюсера Стаса Намина, историк-музыковед и журналист Нами Микоян умерла в возрасте 97 лет. Об этом заявили в пресс-службе Союза армян РФ.

«Еще одна печальная весть пришла этой ночью. Скончалась Нами Артемовна Микоян - мать... Стаса Намина», - отметили в объединении.

В Союзе армян напомнили, что журналист была автором многих публикаций, в том числе выпустила книгу воспоминаний «Своими глазами».

