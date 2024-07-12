Собянин осмотрел инженерный центр автономного транспорта в Москве
Компания «Яндекс» является ключевым партнёром московского правительства в целом ряде направлений. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
На встрече с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексем Кудриным, которая прошла в Инженерном центре автономного транспорта компании, он уточнил, что это образовательные и государственные сервисы, электронные учебники, чат-боты, роботы-доставщики и первые робо-такси.
Градоначальник также выразил надежду на дальнейшее продолжение проекта по внедрению беспилотников в городское пространство.
«Так что роботов-доставщиков будет всё больше... И я надеюсь, что совместные проекты по беспилотникам... будут, конечно, активно внедряться и в городском транспорте», – подчеркнул Собянин.
Кудрин, в свою очередь, заявил о намерении компании расширят сотрудничество с Москвой.
Ранее Собянин заявил, что в Москве был создан единый цифровой контур здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области военный открыл стрельбу в части и сбежал с оружием
- Сенатор Епифанова: Ипотечную квартиру лучше продавать при участии банка
- Связанные с организацией незаконной миграции преступления отнесут к тяжким
- Корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для совместных учений
- Депутат Ющенко: Для блокировки YouTube в РФ нужны предпосылки
- АТОР: Лакшери-курорты all inclusive в Грузии могут стать заменой Турции
- Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
- Владимир Машков попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
- Путин увеличил госпошлину за развод
- Путин подписал закон об индексации акцизов на бензин и автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru