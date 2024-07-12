Собянин осмотрел инженерный центр автономного транспорта в Москве

На встрече с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексем Кудриным, которая прошла в Инженерном центре автономного транспорта компании, он уточнил, что это образовательные и государственные сервисы, электронные учебники, чат-боты, роботы-доставщики и первые робо-такси.

Градоначальник также выразил надежду на дальнейшее продолжение проекта по внедрению беспилотников в городское пространство.

«Так что роботов-доставщиков будет всё больше... И я надеюсь, что совместные проекты по беспилотникам... будут, конечно, активно внедряться и в городском транспорте», – подчеркнул Собянин.

Кудрин, в свою очередь, заявил о намерении компании расширят сотрудничество с Москвой.

Ранее Собянин заявил, что в Москве был создан единый цифровой контур здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

