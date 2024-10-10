Маск спрогнозировал, что все виды транспорта станут автономными в течение 50 лет

Все виды транспорта станут полностью автономными в ближайшие 50 лет, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом миллиардер написал в социальной сети Х.

Один из пользователей обратил внимание, что за несколько сотен лет темпы развития транспорта ускорились. Уже с 1970-х годов средства передвижения стали более совершенными, людям доступны велосипеды, поезда, метро, автомобили, автобусы, самолеты, космические корабли.

«И весь транспорт станет... автономным в течение 50 лет», — прокомментировал Маск.

Ранее миллиардер рассказал, что планирует направить беспилотники Starship на Марс через два года, а первые пилотируемые полеты на планету могут начаться через четыре года, напоминает РЕН ТВ.

