«В море и на севере»: Россия потратит миллиарды на создание спутниковых смартфонов

«Спутников над нами летает огромное количество. Для России с «холодной пустыней» в отдаленных регионах прокладывать кабели – это довольно дорогое удовольствие. Конечно, уже был разговор, чтобы такая связь через смартфоны была. Другой вопрос, как осуществлять выход со смартфона на спутник, вопрос даже не в покрытии. Для этого в смартфоне нужен соответствующий блок, это удовольствие недешевое. Ничего невозможного нет, у нас есть концепция, что все должны иметь связь. Но данный вариант это не такой массовый способ, это для МЧС, например, для других служб. Все равно это придет», - отметил он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что цена будет выше для абонентов, а государству предстоит вложиться в специальные частоты.

«Цена для абонентов будет выше, у спутниковой и мобильной связи очень разные показатели. Это будет все-таки совсем не для всех, нужды такой нет. Если вы живете в регионе обжитом, такой необходимости вообще нет. Такая система нужна также в морях, там бывают сложности. На севере России тоже, там зона покрытия не такая. Спутниковый телефон в мире существует давно, но это дорого. Нужно выделение частот, нужны ресурсы в космосе, это непростое дело. Скорее всего, первые пользователи – это государственные службы. Для дальнейшего развития нужна нормальная обстановка в мире, а не такая, как сейчас. На это потребуются миллиарды рублей, а телефон будет стоить не 10-20 тысяч», - рассказал он.

Ранее измеритель скорости и доступности мобильного интернета Ookla сообщил, что покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в России во втором полугодии 2023 года, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось, передает «Радиоточка НСН».

