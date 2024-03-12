«В море и на севере»: Россия потратит миллиарды на создание спутниковых смартфонов
Леонтий Букштейн заявил НСН, что спутники заменят не менее дорогие кабели в отдаленных регионах России.
Россия потратит миллиарды на создание спутниковых смартфонов, но они будут доступны и нужны не всем, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН. По его словам, такой вид связи требуется государственным службам, МЧС, морякам, а также жителям отдаленных регионов.
Спутниковая связь станет доступна владельцам обычных телефонов — в России началась подготовка к развертыванию таких гибридных сетей, пишут «Известия». Отмечается, что через спутник к интернету смогут подключаться пользователи смартфонов, даже если поблизости нет сотовых вышек.
«Спутников над нами летает огромное количество. Для России с «холодной пустыней» в отдаленных регионах прокладывать кабели – это довольно дорогое удовольствие. Конечно, уже был разговор, чтобы такая связь через смартфоны была. Другой вопрос, как осуществлять выход со смартфона на спутник, вопрос даже не в покрытии. Для этого в смартфоне нужен соответствующий блок, это удовольствие недешевое. Ничего невозможного нет, у нас есть концепция, что все должны иметь связь. Но данный вариант это не такой массовый способ, это для МЧС, например, для других служб. Все равно это придет», - отметил он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что цена будет выше для абонентов, а государству предстоит вложиться в специальные частоты.
«Цена для абонентов будет выше, у спутниковой и мобильной связи очень разные показатели. Это будет все-таки совсем не для всех, нужды такой нет. Если вы живете в регионе обжитом, такой необходимости вообще нет. Такая система нужна также в морях, там бывают сложности. На севере России тоже, там зона покрытия не такая. Спутниковый телефон в мире существует давно, но это дорого. Нужно выделение частот, нужны ресурсы в космосе, это непростое дело. Скорее всего, первые пользователи – это государственные службы. Для дальнейшего развития нужна нормальная обстановка в мире, а не такая, как сейчас. На это потребуются миллиарды рублей, а телефон будет стоить не 10-20 тысяч», - рассказал он.
Ранее измеритель скорости и доступности мобильного интернета Ookla сообщил, что покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в России во втором полугодии 2023 года, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге спасли 15 рыбаков со льдины в Финском заливе
- Госдума поддержала законопроект о запрете посуточной сдачи жилья без счетчиков
- Электричка задавила мужчину на станции «Бескудниково» в Москве
- Таможенники в Литве конфисковали первую машину с российскими номерами
- Автобус врезался в световую опору в Архангельске
- В Архангельске автобус врезался в световую опору
- Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех
- В Эстонии потребовали до 13 марта перерегистрировать авто с российскими номерами
- В Курской области запретили сообщать в СМИ о местах обстрелов и действиях ВС РФ
- Тарасова: Допинг Валиевой мог дать только тренер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru