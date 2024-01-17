Дефицит оборудования для сотовой связи в регионах объяснили точечным застроем

«Если мы берем регионы России, то на протяжении 2023 года операторы достаточно активно расстраивали объекты сотовой инфраструктуры в областных и районных городах. Исходя из объемов строительства и улучшения качества сети, благодаря новым объектам сотовой инфраструктуры, данные соответствуют действительности. При этом дефицит оборудования в любом случае остается, но нужно посмотреть на задачу в другой плоскости. У нас есть новые регионы, которые мы развиваем, там происходит активное строительство сотовой связи. Объем полученного оборудования просто немножко перенаправлен», - сказал Ящук.

Он отметил, что есть регионы, которые недостаточно покрыты сотовой связью, в частности Краснодарский край. При этом в новых регионах РФ (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) требуется строить сотовую инфраструктуру с нуля, указал Ящук.

«У нас есть недостаточно покрытые регионы – это Краснодарский край, он в приоритете. Очень большое количество оборудования, которое завозится в страну, размещается там. Если взять общий объем завезенного оборудования, ранее каждый регион развивался... Но сейчас остальные регионы идут по принципу достройки инфраструктуры. А новые регионы необходимо начинать строить с нуля. Поэтому массивный объем, который получает страна, уходит в точечный застрой», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в интервью НСН выразил уверенность, что российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», передает «Радиоточка НСН».

