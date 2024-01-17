Дефицит оборудования для сотовой связи в регионах объяснили точечным застроем
В новых регионах России идет активное строительство сетей сотовой связи, которые нужно возводить с нуля, отметил в эфире НСН Игорь Ящук.
Дефицит оборудования для строительства объектов сотовой инфраструктуры в регионах РФ остается, так как основные объемы перенаправляются в новые регионы и Краснодарский край, рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в интервью НСН.
Ранее измеритель скорости и доступности мобильного интернета Ookla сообщил, что покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в России во втором полугодии 2023 года, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Отмечается, что характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для российских федеральных операторов, вырос у всех четырех - «Мегафона», МТС, Tele2 и «Билайн». Ящук согласился с такими данными.
«Если мы берем регионы России, то на протяжении 2023 года операторы достаточно активно расстраивали объекты сотовой инфраструктуры в областных и районных городах. Исходя из объемов строительства и улучшения качества сети, благодаря новым объектам сотовой инфраструктуры, данные соответствуют действительности. При этом дефицит оборудования в любом случае остается, но нужно посмотреть на задачу в другой плоскости. У нас есть новые регионы, которые мы развиваем, там происходит активное строительство сотовой связи. Объем полученного оборудования просто немножко перенаправлен», - сказал Ящук.
Он отметил, что есть регионы, которые недостаточно покрыты сотовой связью, в частности Краснодарский край. При этом в новых регионах РФ (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) требуется строить сотовую инфраструктуру с нуля, указал Ящук.
«У нас есть недостаточно покрытые регионы – это Краснодарский край, он в приоритете. Очень большое количество оборудования, которое завозится в страну, размещается там. Если взять общий объем завезенного оборудования, ранее каждый регион развивался... Но сейчас остальные регионы идут по принципу достройки инфраструктуры. А новые регионы необходимо начинать строить с нуля. Поэтому массивный объем, который получает страна, уходит в точечный застрой», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в интервью НСН выразил уверенность, что российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», передает «Радиоточка НСН».
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