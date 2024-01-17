Ookla: Россия увеличила зону покрытия мобильной связью

Отмечается, что характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для федеральных операторов РФ, увеличился у всех четырех. Согласно данным, он максимален для «Мегафона» — 666. Следом идут МТС с показателем в 571, Tele2 - 541 и «Билайн» (430).

Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в интервью НСН выразил уверенность, что российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», передает «Радиоточка НСН».

