Ookla: Россия увеличила зону покрытия мобильной связью
Покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в РФ во втором полугодии 2023 года, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla.
Отмечается, что характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для федеральных операторов РФ, увеличился у всех четырех. Согласно данным, он максимален для «Мегафона» — 666. Следом идут МТС с показателем в 571, Tele2 - 541 и «Билайн» (430).
Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в интервью НСН выразил уверенность, что российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru