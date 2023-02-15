В Минцифры призвали банки отказаться от услуг через мессенджеры
В Минцифры заявили, что банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как этим будут воспользоваться мошенники. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин во время выступления на Уральском форума «Кибербезопасность в финансах».
По его словам, от 65% до 85% всех вызовов злоумышленников идет через WhatsApp. Мошенники маскируются под Центробанк, МВД или другие структуры, а абоненты не обращают внимание на то, что это звонок через мессенджер.
Бенгин отметил, что для борьбы с такими мошенниками требуется работа операторов «по вычищению российской нумерации» в таких звонках, а также повышение финансовой грамотности россиян, передает РИА Новости.
Ранее в ЦБ рассказали, что мошенники активизировались в дистанционных банковских сервисах - мобильном и интернет-банкинге. Регулятор предупредил, что, получив доступ к сервисам, злоумышленники способны не только похитить деньги со счета, но и оформить на человека кредит.
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