В Минцифры призвали банки отказаться от услуг через мессенджеры

В Минцифры заявили, что банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как этим будут воспользоваться мошенники. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин во время выступления на Уральском форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, от 65% до 85% всех вызовов злоумышленников идет через WhatsApp. Мошенники маскируются под Центробанк, МВД или другие структуры, а абоненты не обращают внимание на то, что это звонок через мессенджер.