Жительница Подмосковья случайно выбросила 6 млн рублей покойного отца

Жительница подмосковной Истры случайно выбросила деньги своего покойного отца в Завитинске Амурской области, накопления нашли и потратили местные жители. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина, которая при разборе личных вещей покойного отца из Завитинска выбросила на свалку ненужные предметы. Позже выяснилось, что среди выброшенных вещей были семейные накопления.

«Заявительнице стало известно, что выброшенные предметы и деньги были обнаружены местными жителями, которые распорядились ими в своих интересах. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

По данным СМИ, женщина выбросила 6 млн рублей, на которые ее отец планировал купить квартиру в Подмосковье. Полиция проверит эти данные.

Ранее в Великобритании девушка выбросила на свалку диск своего партнера, на котором хранилось 8000 биткоинов. Владелец криптовалюты - инженер Джеймс Хауэллс - пытался найти выброшенное на свалке в Ньюпорте, но многолетние поиски оказались безуспешными, напоминает Ura.ru.

