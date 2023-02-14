ЦБ: получив доступ к банковским сервисам клиентов, мошенники оформляют кредит
Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 уменьшилось впервые за 7 лет - на 15%, до 877 тысяч. Об этом говорится в сообщении ЦБ. При этом размер ущерба от действий мошенников вырос - на 4%, до 14,2 миллиарда рублей.
Как сообщает регулятор, больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. Мошенники также активизировались в дистанционных банковских сервисах - мобильном и интернет-банкинге. В ЦБ предупредили, что, получив доступ к сервисам, злоумышленники способны не только похитить деньги со счета, но и оформить на человека кредит.
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН назвал пять основных признаков финансовой пирамиды. Он призвал россиян первым делом проверять наличие лицензии у любой финансовой организации, а также посоветовал обратить внимание на признаки «сетевого маркетинга».
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