ЦБ: получив доступ к банковским сервисам клиентов, мошенники оформляют кредит

Как сообщает регулятор, больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. Мошенники также активизировались в дистанционных банковских сервисах - мобильном и интернет-банкинге. В ЦБ предупредили, что, получив доступ к сервисам, злоумышленники способны не только похитить деньги со счета, но и оформить на человека кредит.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН назвал пять основных признаков финансовой пирамиды. Он призвал россиян первым делом проверять наличие лицензии у любой финансовой организации, а также посоветовал обратить внимание на признаки «сетевого маркетинга».

