ЦБ: получив доступ к банковским сервисам клиентов, мошенники оформляют кредит

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 уменьшилось впервые за 7 лет - на 15%, до 877 тысяч. Об этом говорится в сообщении ЦБ. При этом размер ущерба от действий мошенников вырос - на 4%, до 14,2 миллиарда рублей.

«Все проверять!»: Россиянам дали советы по защите от мошенников в мессенджерах

Как сообщает регулятор, больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. Мошенники также активизировались в дистанционных банковских сервисах - мобильном и интернет-банкинге. В ЦБ предупредили, что, получив доступ к сервисам, злоумышленники способны не только похитить деньги со счета, но и оформить на человека кредит.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН назвал пять основных признаков финансовой пирамиды. Он призвал россиян первым делом проверять наличие лицензии у любой финансовой организации, а также посоветовал обратить внимание на признаки «сетевого маркетинга».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:БанкиМошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры