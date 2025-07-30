ПВО за ночь уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью
30 июля 202507:49
Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали минувшей ночью в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Брянской области», — указано в сообщении.
Минобороны уточнило, что дроны сбили в период с 00:00 до 03:50 мск.
Ранее над Тульской и Курской областями уничтожили пять украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru