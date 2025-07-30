ПВО за ночь уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью

Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали минувшей ночью в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Брянской области», — указано в сообщении.



Минобороны уточнило, что дроны сбили в период с 00:00 до 03:50 мск.

Ранее над Тульской и Курской областями уничтожили пять украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

