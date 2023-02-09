«Все проверять!»: Россиянам дали советы по защите от мошенников в мессенджерах

В 2022 году Банк России выявил 4964 субъекта с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем годом ранее. При этом большинство таких схем действует в интернете. Николай Комлев отметил, что мошенников неизбежно будет становиться все больше.

«Если платежи переходят в онлайн-сервисы все больше, и государство нас туда подталкивает, то и мошенники туда уходят. Чем больше у нас будет рынок безналичных платежей, тем больший будет процент любых махинаций. Нужно никому не верить и все проверять. Мы все в какой-то момент стали очень сильно доверять тому, что нам пишут в Telegram, в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Нужно немножко себе ввести в правило привычку: если вам бросают ссылку, не нужно тут же кликать на нее и переходить по ней. Не все, что вам предлагают, нужно пробовать», - сказал Комлев.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что чаще всего мошенники, которые ищут жертв в мессенджере Telegram, заманивают пользователей обещаниями заработка с помощью криптовалюты, а также распространяют вредоносные файлы и сомнительные ссылки.

