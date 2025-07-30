В Северо-Курильском районе введен режим ЧС после землетрясения и цунами

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что глава Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание комиссии по ЧС. По поручению губернатора особый режим введен в Северо-Курильском районе.

Как сообщает МЧС, на фоне стихийного бедствия затопило Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало самым сильным на территории региона с 1952 года. Кроме того, было зафиксировано цунами, обрушившееся на прибрежную зону в Северо-Курильске, пишет Ura.ru. Волна достигала четырех метров.

