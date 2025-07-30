В Северо-Курильском районе введен режим ЧС после землетрясения и цунами
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что глава Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание комиссии по ЧС. По поручению губернатора особый режим введен в Северо-Курильском районе.
Как сообщает МЧС, на фоне стихийного бедствия затопило Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид».
Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало самым сильным на территории региона с 1952 года. Кроме того, было зафиксировано цунами, обрушившееся на прибрежную зону в Северо-Курильске, пишет Ura.ru. Волна достигала четырех метров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РСТ: Туристы не пострадали из-за землетрясения на Камчатке
- В Белгороде дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом
- Санкции или «что-то другое»: Трамп дал Путину 10 дней на сделку с Украиной
- Солодов: Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,8
- В Северо-Курильском районе введен режим ЧС после землетрясения и цунами
- Россиянин Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто
- Цунами и разрушения: На Камчатку обрушилось мощнейшее за 70 лет землетрясение
- ПВО за ночь уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью
- В Минздраве Камчатки рассказали о пострадавших при землетрясении
- Жительница Подмосковья случайно выбросила 6 млн рублей покойного отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru