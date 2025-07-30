В Белгороде дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», - заявил губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Власти начали обход квартир и составление актов повреждений. На место инцидента выехал сам Гладков.

Ранее три беспилотника ВСУ атаковали Белгородский район. В селе Лозовое были повреждены частный дом и гараж, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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