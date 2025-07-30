В Минздраве Камчатки рассказали о пострадавших при землетрясении
Люди пострадали в результате землетрясения в Камчатском крае. Об этом сообщил глава Минздрава региона Олег Мельников.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 8,5, пишет Ura.ru.
Как отметил Мельников, серьёзных повреждений зданий после сейсмособытия нет.
«Пострадавшие при землетрясении есть, но никаких серьёзных травм не наблюдается. Состояние пострадавшей женщины в аэропорту удовлетворительное. Ей оказана медицинская помощь», — написал министр в Telegram-канале.
Как сообщили в камчатском Минздраве, после землетрясения выросло число вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Пациенты жалуются на давление, аритмию и эпилепсию. Ведомство напомнило, что на фоне ЧП в регионе запустили горячую линию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru