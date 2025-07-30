Солодов: Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,8

Магнитуда землетрясения в Камчатском крае составила 8,8. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Цунами и разрушения: На Камчатку обрушилось мощнейшее за 70 лет землетрясение

«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение... Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки», - указал губернатор.

Солодов подчеркнул, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Ранее правительство Камчатки заявило о развертывании регионального штаба на фоне землетрясения. В Петропавловске-Камчатском подготовили резервный фонд, временные помещения из которого предоставят населению в случае повреждения жилья, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

Горячие новости

Все новости

партнеры