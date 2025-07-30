Солодов: Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,8
Магнитуда землетрясения в Камчатском крае составила 8,8. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение... Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки», - указал губернатор.
Солодов подчеркнул, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальной информации.
Ранее правительство Камчатки заявило о развертывании регионального штаба на фоне землетрясения. В Петропавловске-Камчатском подготовили резервный фонд, временные помещения из которого предоставят населению в случае повреждения жилья, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru