Россиянин Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто
30 июля 202507:58
Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл соперника из Чехии Далибора Сврчина и вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.
В матче второго круга 29-летний российский теннисист одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
На следующем этапе Медведев встретится с действующим победителем соревнования представителем Австралии Алексеем Попыриным.
Между тем россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru