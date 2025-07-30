Россиянин Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл соперника из Чехии Далибора Сврчина и вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

В матче второго круга 29-летний российский теннисист одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

На следующем этапе Медведев встретится с действующим победителем соревнования представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Между тем россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, пишет RT.

