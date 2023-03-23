«Уберет несостыковки»: Депутат Нилов увидел пользу в работе нейросети над законопроектами

Ранее факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработал нейросеть для оценки этичности российских законопроектов. Ее используют для создания веб-портала, в котором можно будет автоматически получить оценку этичности нормативного правового акта. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. По словам Нилова, нейросети помогут создавать более совершенные законы.

«Искусственный интеллект все глубже погружается в общественную жизнь. Может, и неплохо, что нейросеть будет предлагать какие-то законодательные изменения. У нас очень много правовых пробелов и несостыковок из-за того, что законодатель не все предусмотрел при принятии соответствующих поправок. Впоследствии происходит совершенствование действующего закона или нормативного правового акта. Система искусственного интеллекта могла бы более комплексно анализировать законопроекты, прорабатывая большие массивы данных за короткое время», — сказал Нилов.

Вместе с тем собеседник НСН добавил, что уже сейчас законопроекты перед их принятием проходят тщательную проверку.

«Во-первых, они проверяются на коррупционную составляющую. Во-вторых, законопроекты проходят разные стадии обсуждения. Это площадки правительства, если законопроект касается социально-трудовых отношений, то это трехсторонняя комиссия с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства. Обязательно принимают участие Главное управление президента, когда президент подписывает закон, тот или иной комитет Госдумы, правовое управление Госдумы. Подключаются Совет Федерации, Общественная палата. И только потом депутаты реализуют свое право и голосуют. Обсуждается в том числе этичность или неэтичность законопроекта», — подчеркнул депутат.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР отметил, что грань этичности законопроекта достаточно тонкая.

«Возьмем, например, закон о пенсионной реформе — он этичный или неэтичный? Или законопроект, которым предлагается увеличить пособие по уходу за инвалидом первой группы. Или отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. С морально-этической точки зрения можно было бы поддержать многие решения, но зачастую над эмоциями берут верх другие факторы. Иногда приходится принимать непопулярные законы, осознавая определенные имиджевые риски. Поэтому здесь может быть очень много субъективизма. Последнее слово все равно остается за законодателями и президентом, наделенными соответствующими полномочиями», — заявил собеседник НСН.

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что в российском законодательстве не закреплено понятие нейросетей, несмотря на их все более широкое применение.

