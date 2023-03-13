«Болезненный вопрос»: Трунов раскрыл юридические проблемы в области нейросетей
Президент Союза адвокатов России заявил, что сегодня в российском законодательстве нет такого понятия, несмотря на то, что подобные технологии уже используются в медицине.
В российском законодательстве не закреплено понятие нейросетей, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Проблема нейросетей в том, что нет понимания, кто несет ответственность. В медицине это вопрос болезненный, есть уже судебные иски из-за того, что непонятно, кто причинил вред – кто владеет этими системами или врач, который запустил доступ. В российском законодательстве термина «нейронная сеть» нет вообще, оно входит в единое понятие искусственного интеллекта, самообучение туда входит. Система дипфейка уже во многих странах наказывается законом, например, в Китае, если совершено какое-то преступление. У нас пока нет», - рассказал он.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.
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