«Болезненный вопрос»: Трунов раскрыл юридические проблемы в области нейросетей

В российском законодательстве не закреплено понятие нейросетей, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Проблема нейросетей в том, что нет понимания, кто несет ответственность. В медицине это вопрос болезненный, есть уже судебные иски из-за того, что непонятно, кто причинил вред – кто владеет этими системами или врач, который запустил доступ. В российском законодательстве термина «нейронная сеть» нет вообще, оно входит в единое понятие искусственного интеллекта, самообучение туда входит. Система дипфейка уже во многих странах наказывается законом, например, в Китае, если совершено какое-то преступление. У нас пока нет», - рассказал он.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.

