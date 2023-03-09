Нейросеть заявила о способности российской экономики справиться с вызовами

Нейросеть ответила на запрос журналистов, отметив, что у РФ крупная экономика, государство накопило значительный запас ресурсов и полезных ископаемых. Это позволяет России добиваться стабильности в экономике, несмотря на внешние факторы.

Чат-бот указал, что не способен дать точный прогноз на будущее, но может обобщить информацию из открытого доступа и мнения специалистов, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, ChatGPT рассказал об угрозах российской экономике. По данным искусственного интеллекта, ими являются западные санкции, снижение цен на ресурсы, инфляция, низкий экономический рост в течение длительного времени, пишет Газета.ру.

