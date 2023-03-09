Нейросеть заявила о способности российской экономики справиться с вызовами
Чат-бот ChatGPT спрогнозировал, что российская экономика справится с вызовами, несмотря на трудности. Об этом пишет РИА Новости.
Нейросеть ответила на запрос журналистов, отметив, что у РФ крупная экономика, государство накопило значительный запас ресурсов и полезных ископаемых. Это позволяет России добиваться стабильности в экономике, несмотря на внешние факторы.
Чат-бот указал, что не способен дать точный прогноз на будущее, но может обобщить информацию из открытого доступа и мнения специалистов, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, ChatGPT рассказал об угрозах российской экономике. По данным искусственного интеллекта, ими являются западные санкции, снижение цен на ресурсы, инфляция, низкий экономический рост в течение длительного времени, пишет Газета.ру.
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