Новую вакцину от коронавируса создали в Крыму

Крымские ученые из Федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимира Оберемок.

По его словам, специалисты опирались не только на опыт в вирусологии, но и в генетике.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — рассказал Оберемок.

Он также отметил, что одно из преимуществ препарата заключается в том, что вакцинация не требует инъекции, лекарство можно будет вдыхать. Крымские исследователи заявили о готовности запустить все этапы тестирования сразу после получения финансирования.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», сейчас она проходит третью финальную фазу клинических испытаний.

Вторую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» введут в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Такой срок обозначен в государственном реестре лекарственных препаратов министерства здравоохранения РФ.

