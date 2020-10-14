Названы сроки введения в гражданский оборот COVID-вакцины «Вектора»
Вторую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» введут в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Такой срок обозначен в государственном реестре лекарственных препаратов министерства здравоохранения РФ.
Препарат разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. О регистрации вакцины сегодня объявил президент Владимир Путин.
Согласно опубликованной в реестре инструкции, «ЭпиВакКорона» зарегистрирована по особой процедуре – медицинских работников обязали ставить в известность Росздравнадзор о каждом факте её применения, отмечает RT.
В числе побочных реакций на вакцинацию данной субстанцией указывается боль в месте прививки, а также повышение температуры.
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